Andrew Bird e Jimbo Mathus collaborano e pubblicano un album. Ascolta

James ‘Jimbo’ Mathus e Andrew Bird, entrambi ex Squirrel Nut Zippers, hanno annunciato una nuova collaborazione. I due pubblicheranno These 13 che uscirà il 5 marzo per la label Thirty Tigers e di seguito potete ascoltare il singolo “Sweet Oblivion“.

Bird e Mathus, alla fine degli anni 90, erano compagni di band negli Squirrel Nut Zippers, una swing e jazz band del North Carolina con sette album alle spalle. L’ultima volta che Bird ha inciso brani con la band risale al 2000 con il terz’ultimo lavoro dal titolo Bedlam Ballroom. Ma l’anno scorso si è ricongiunto alla band ed è nata la canzone “Train on Fire”. L’ultimo album solista di Bird, My Finest Work Yet, è dell 2019.

https://www.andrewbird.net/

https://www.therealjimbomathus.com/discography

Tracklist These 13:

01 Poor Lost Souls

02 Sweet Oblivion

03 Encircle My Love

04 Beat Still My Heart

05 Red Velvet Rope

06 High John

07 Stonewall (1863)

08 Bright Sunny South

09 Bell Witch

10 Dig Up the Hatchet

11 Jack O’ Diamonds

12 Burn the Honky Tonk

13 Three White Horses and a Golden Chain