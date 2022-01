Sonic Youth: all’improvviso un mini album di 5 tracce ma non prevede una reunion.

Chi segue il profilo Bandcamp dei Sonic Youth sa che la band ha materiale “infinito” che i seguaci apprezzano liberamente in streaming. In questi giorni però il gruppo di Thurston Moore, Kim Gordon, Lee Ranaldo e Steve Shelley ha deciso di pubblicare, alla vecchia maniera, un nuovo lavoro discografico. In/Out/In è una raccolta, l’ennesima direte voi, di rarità che il gruppo di New York City pubblicherà fisicamente il 18 marzo. Fanno parte della tracklist cinque brani registrati fra il 2000 e il 2010 ma masterizzati un anno fa da Carl Saff.

Altre tracce come “Basement Contender” e “Machine risalgono” furono realizzare The Eternal, quello che fu il loro quindicesimo e ultimo album in studio risalente al 2009.

In & Out è stato registrato fra Pomona, in California, e Echo Canyon, nel New Jersey, mentre Out & In è stato registrato a Echo Canyon con Jim O’Rourke, altra vecchia conoscenza dell’alt-indie mondiale che per un periodo entrò a far parte in pianta stabile della band. L’artwork è di D. Norsen e il booklet è arricchito da uno scritto di Brian Turner.

Questa è la tracklist:

01 Basement Contender

02 In & Out

03 Machine

04 Social Static (con Jim O’Rourke)

05 Out & In