The Zombies, 50 anni e non sentirli. Oppure sì! Ascoltali.

Un poco zombies del rock internazionale lo sono veramente vista l’età: siamo sui 78 anni per Rod Argent e Colin Blunstone, rispettivamente tastierista co-fondatore e voce del gruppo inglese. Una storicità tale da permettere loro di essere ancora attivi nonostante tutto. Con sorpresa, anche se negli ultimi anni erano tornati ad esibirsi dal vivo, The Zombies festeggiano i 50 anni pubblicando il nono studio album della loro carriera. L’ultimo risale al 2015 dal titolo Still Got That Hunger mentre il prossimo, i n uscita il 31 marzo per la label Cooking Vinyl, si chiama “Different games” e viene anticipato dal singolo “Dropped Reeling & Stupid”.

The Zombies sono la seconda band britannica, dopo The Beatles, a raggiungere la #1 in America, si sono fatti strada grazie alle loro melodie sofisticate, riff di tastiere jazz ed armonie corali. Tra i loro singoli di successo degli anni ’60 ricordiamo ‘She’s Not There‘ e ‘Tell Her No‘. Ironia della sorte, la formazione originale si è sciolta poco prima di raggiungere il loro più grande successo, ‘Time Of The Season’, il singolo che ha raggiunto le classifiche mondiali e tratto da ‘Odessey And Oracle’, il disco classificato nella Top 100 dei 500 migliori album di sempre per Rolling Stone.

Negli anni la band si è poi riformata, pubblicando album acclamati dalla critica e concerti esauriti in tutto il mondo.

The Zombies hanno iniziato a lavorare al nuovo album con Brian Wilson dei Beach Boys, dopo l’ingresso nella Rock & Roll Hall Of Fame nel 2019. Nonostante la pandemia gli ultimi tre anni sono stati comunque produttivi, mantenendo la volontà della band di registrare il disco dal vivo in studio e catturare la magia, l’energia e l’immediatezza della performance. La produzione è stata affidata a Rod Argent, insieme all’ingegnere audio live della band Dale Hanson.

La formazione attuale della band comprende il tastierista fondatore Rod Argent, il cantante Coiling Blunstone, il batterista Steve Rodford, il chitarrista Tom Toomey e il bassista Søren Koch. La band ha inoltre annunciato una serie di primi concerti, tra cui il tour in primavera in UK e la loro presenza al SXSW.

