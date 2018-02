Carsten Nicolai, conosciuto anche come Alva Noto, è pronto a lanciare un nuovo lavoro attraverso la sua etichetta, la Noton.

Di recente il compositore originario della Sassonia aveva annunciato l’album “Glass” insieme a Ryuichi Sakamoto, tratto da una performance live tenutasi nella prestigiosa Glass House progettata per se stesso dal noto architetto statunitense Philip Johnson nei pressi di New Canaan nel Connecticut. L’esibizione si è svolta in occasione di un evento privato per la presentazione dell’opera “Dots Obsession-Alive” dell’artista giapponese Yayoi Kusama; la data di rilascio di questo disco in collaborazione è stata fissata per il 16 febbraio.

Tornando all’argomento principale, il nuovo full-lenght del compositore è da includere in una trilogia partita nel 2008 a seguito di una performance al club UNIT di Tokyo e con il successivo EP “Unitxt“; comprende anche la release del 2011 “Univrs” e ora si conclude con quest’ultimo lavoro che sarà intitolato “UNIEQAV“.

Il disco in versione vinile, CD e download digitale sarà pubblicato il prossimo 16 marzo dalla su citata label di Nicolai, rigenerata dopo anni e a seguito della dissoluzione della Raster-Noton avvenuta nel maggio dello scorso anno.

www.noton.info

Autore: Luigi Ferrara

Alva Noto – “UNIEQAV” – Tracklist

01. Uni Sub

02. Uni Mia

03. Uni Version

04. Uni Clip

05. Uni Normal

06. Uni Mic A

07. Uni Blue

08. Uni Mic B

09. Uni Dna

10. Uni Edit

11. Uni Tra

12. Uni Chord