Ian MacKaye e Joe Lally dei Fugazi in un nuovo progetto chiamato Coriky

Uscirà il 27 marzo tramite Dischord la nuova band di Ian MacKaye e Joe Lally dei Fugazi, con loro Amy Farina (moglie di Ian e sorella di Geoff dei Karate) con la quale Ian ha il progetto The Evens. La nuova bandsi chiama Coriky e già nel 2018 debuttò on stage ma in pratica solo oggi viene annunciato che la storica label di Washington, D.C. realizzerà l’album che oggi è anticipato dal brano “Clean Kill”.

https://dischord.com/band/coriky

Coriky by Coriky

Questa la tracklist dell’album:

1. Clean Kill

2. Hard to Explain

3. Say Yes

4. Have a Cup of Tea

5. Too Many Husbands

6. BQM

7. Last Thing

8. Jack Says

9. Shedileebop

10. Inauguration Day

11. Woulda Coulda