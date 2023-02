Daughter, ascolta i singoli estratti dal nuovo album.

Dopo l’atteso ritorno con il recente singolo Be On Your Way i Daughter presentano il nuovo brano Party secondo estratto dal loro prossimo disco Stereo Mind Game, primo album in studio dopo sette anni e nuovo capitolo per il trio composto da Elena Tonra, Igor Haefeli e Remi Aguilella. Il terzo album della band inglese esce il 7 aprile su etichetta discografica 4AD.

Party è una canzone struggente ma tenace che parla di un legame romantico vissuto a distanza, attraverso l’Atlantico. Il desiderio di colmare le distanze fisiche è presente in molti brani dell’album ma Party riconosce che per mantenere le relazioni con gli altri dobbiamo prima fare pace con noi stessi. Il brano racconta il punto in cui Elena Tonra è arrivata prima di decidere di abbandonare l’alcol. Questo tema era già stato affrontato in precedenza nella sua scrittura, ma viene ripreso da una posizione di chiarezza e da una certa distanza: “I fear the time wipe out / for fear that I’d forget / the worst night of my life / or even worse, the best”.

Il brano è accompagnato da un video ancora una volta diretto da Tiff Pritchett

Stereo Mind Game uscirà il 7 aprile 2023 e sarà disponibile in formato digitale, CD, cassetta e vinile standard eco-nero, eco-mix a colori (solo per i rivenditori indipendenti) e verde (esclusiva Rough Trade.

Tracklisting

1. Intro

2. Be On Your Way

3. Party

4. Dandelion

5. Neptune

6. Swim Back

7. Junkmail

8. Future Lover

9. (Missed Calls)

10. Isolation

11. To Rage

