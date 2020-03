CINEPOST Il sindaco del rione Sanità

Ricominciano gli appuntamenti con i #cinepost. Pure al tempo del Coronavirus.Recensioni e resoconti dal mondo del cinema (ri)posati, lontani dalla logica dell’immanente, del “tutto e subito”, per lasciare spazio alla riflessione e all’approfondimento. Racconti dal cinema e per il cinema che rifuggono dalla mera promozione commerciale per farsi elezione culturale. Resoconti, incontri e interviste, purché lontane dal vortice delle première, delle sale e delle programmazioni cinematografiche. Per un Cinema scelto, pensato, “d’essai”, liberato dal circuito dei cineamatori. Aperto a tutti. E sempre disponibile. Del resto, la molteplicità di fruizione e accesso al racconto cinematografico, rendono la corsa contro il tempo un inutile esercizio senza stile. E per Cinepost lo stile è tutto.



Una piccola produzione, veloce, firmata dalla Indigo, nata più che altro per avvalorare il lavoro fatto nella periferia orientale di Napoli, in un teatro, il Nest, con sede a San Giovanni a Teduccio, diventato – e non è una farsa – palestra della meglio gioventù attoriale partenopea, che poi è quella del paese. E’ lì che il regista Mario Martone nel 2017 decide, con il suo solito piglio devotamente rigoroso e intellettualissimo, di approcciarsi con uno degli autori più popolari e, pertanto, raffinatissimo che la storia della cultura napoletana abbia mai partorito. Uno intoccabile, padre, figlio e pure spirito santo della tradizione e dell’innovazione teatrale della città e, pertanto del paese. È a San Giovanni a Teduccio che Mario Martone insieme alla compagna Ippolita di Majo smonta e rimonta Eduardo De Filippo, per mostrare al pubblico il suo canone, modulabile e sempre attuale, perché la storia muta ma la natura natura umana resta inchiodata in un moto che è circolare, pure quando “ ‘o munno” lo si vuole un po’ più quadrato. Come lo pretende Antonio Barracano, nella versione martoriana di Francesco Di Leva, corpo giovane e imponente appuntato su due occhi di spillo, spietati come la sua voce che ogni parola è uno schiaffo, brutale, com’è la vita di chi non è addomesticato e non si vuole addomesticare. Perché il mondo sarà pure tondo e però Barracano prova a farlo più quadrato, più giusto secondo una legge che gli è propria e che attinge da codici ancestrali che ne fanno un eroe tragico e universale: né buono, né malament. Semplicemente è omm e “l’omm è omm quando non è testardo. Quando capisce di fare marcia indietro e la fa. Quando capisce l’errore e chiede scusa. quando amministra e valorizza tanto il suo coraggio quanto la sua paura”.

Il Barracano di Di Leva – Martone è feroce, più di Malavita. Attaccato a una serie di sillogismi inoppugnabili, tanto da rendere tale pure la ragione del cane. E da non sentire ragione di fronte a niente tranne che a sè stesso, fino all’atto finale. Complice un cast ineccepibile e un’interpretazione, pure quella magistrale, Il sindaco del Rione Sanità di Martone, si assurge anch’esso a canone, con quel Barracano a stento quarantenne, impettito, palestrato, padre e figlio dell’immaginario che dalla serie Gomorra, al film La paranza dei bambini, fino ai videoclip della premiata ditta Lettieri- Liberato hanno dato a Napoli una nuova allure, tanto mala quanto urban, tale da creare una nuova estetica tutta solo ed esclusivamente partenopea. E Martone, attraverso il testo di Eduardo, se ne impossessa, la fa sua, non se ne discosta, complice il tappeto musicale affidato a Ralph P che al momento giusto sa farsi contrappunto. Di fronte a questa visione del Sindaco, in concorso durante l’ultima edizione della Mostra del Cinema di Venezia e premiato con un Leoncino, possiamo soltanto alzare le mani. Quando due maestri s’incontrano il risultato può essere soltanto uno: un capolavoro. Orfano dell’uno e dell’altro e figlio di tutto il resto: ambientazione, musica e interpretazione. Se poi quella è affidata a uno come Di Leva, poco da dire: c’è solo da restare ammaliati.

Genere: Drammatico

Anno: 2019

Paese: Italia

Durata: 115 min

Distribuzione: Nexo Digital