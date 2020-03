Insieme in tour. Per Wilco e Sleater-Kinney agosto di concerti.

Un tour insieme, sempre se la situazione d’emergenza mondiale si placa. I Wilco e le Sleater-Kinney hanno deciso di unire le forze e hanno pianificato una serie di concerti estivi in giro per gli Stati Uniti.

Intitolato It’s Time” Summer 2020 il tour vede le due storiche band americane, unite per la prima volta, in giro nel mese di agosto; a supporto dei loro ultimi album: “Ode to Joy” per il‎ gruppo guidato da Jeff Tweedy e “The Center Won’t Hold” per il gruppo guidato da Corin Tucker.

http://www.sleater-kinney.com/

https://wilcoworld.net/

https://www.facebook.com/wilcohq/

https://www.facebook.com/SleaterKinney/

Queste le tappe ad agosto che il molte tappe vedrà il supporto di NNAMDÏ:

06 — Spokane, WA @ First Interstate Center for the Arts

08 — Big Sky, MT @ Peak to Sky Big Sky Events Center

11 — Morrison, CO @ Red Rocks Amphitheatre

13 — Kansas City, MO @ Arvest Bank Theatre at The Midland

14 — Maryland Heights, MO @ St Louis Music Park

15 — Atlanta, GA @ Cadence Bank Amphitheatre at Chastain Park

16 — Nashville, TN @ Ascend Amphitheater

18 — Asheville NC @ Salvage Station

19 — Richmond, VA @ Altria Theatre

21 — Columbia, MD @ Merriweather Post Pavillion

22 — Forest Hills, NY @ Forest Hills Stadium

23 — Philadelphia, PA @ Mann Center for Performing Arts

25 — Boston, MA @ Rockland Trust Bank Pavilion

26 — Portland, ME @ Thompson’s Point

27 — Lewiston, NY @ Artpark Amphitheater

29 — Chicago, IL @ Millennium Park Pritzker Pavilion