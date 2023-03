Tom Waits, il suo debut album compie 50 anni. C’è la ristampa.

Ricorrono cinquant’anni da quando Tom Waits pubblicò per la label Asylum il suo storico album di debutto “Closing Time” un lavoro universalmente conosciuto come capolavoro con una narrazione decisamente lirica e la fusione di stili jazz, blues e folk che sarebbero stati associati per primi a Waits. In onore di questa occasione Anti- records raccoglierà e condividerà storie inedite, foto rare e altro ancora.

Il vinile del 50° anniversario dell’album – che uscirà il 2 giugno – sarà disponibile nelle versioni nera e trasparente, in un doppio LP da 180 g tagliato a 45 giri con masterizzazione a mezza velocità presso gli Abbey Road Studios di Londra. Anche la copertina apribile è stata creata appositamente con un cartoncino più spesso e buste interne nere plastificate.

“Closing Time” è diventata una pietra miliare del milieu dei suoi fan ed è stata coverizzata all’infinito da altri artisti, come gli Eagles (Ol’55) e più recentemente in un album di cover del 2021 con Jeff Tweedy e Andrew Bird. Incluso tra i 100 più grandi autori di canzoni di tutti i tempi di Rolling Stone e inserito nel 2011 nella Rock and Roll Hall of Fame, “Closing Time” di Waits ha dato inizio alla carriera di uno dei più grandi artisti di tutti i tempi e a un’esplorazione del blues, del folk e della musica sperimentale che non può essere replicata.

http://www.tomwaits.com/