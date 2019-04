Fink tornerà in Italia in occasione delle prossime date autunnali del suo All Give Tour 2019. L’appuntamento è per martedì 12 novembre presso Santeria 31 a Milano e i biglietti sono disponibili su Vivaticket e Ticketone (online e punti vendita). Diffidate dai circuiti non ufficiali!

Prima di lui sul palco ci sarà Sophie Hunger (nella foto), cantautrice svizzera ma di base a Berlino. Dedita alla musica folk e jazz nei suoi primi anni di attività, ha poi scoperto una particolare affinità con l’elettronica una volta trasferitasi in Germania. Proprio a Berlino ha scritto e prodotto il suo ultimo album Molecules (Caroline International, 2018), un lavoro più oscuro ed enigmatico dei precedenti, elettronico e completamente in lingua inglese.

Fink , nome d’arte di Fin Greenall, è nato in Cornovaglia ma ha passato la sua adolescenza a Bristol. Ha iniziato la sua carriera artistica come DJ e producer, prima di dedicarsi completamente alla musica indie folk. Nel 2000 ha pubblicato il suo album di debutto Fresh Produce (Ninja Tune), si è esibito in locali storici come il Blue Note di Londra e i suoi brani sono passati in rotazione radiofonica in tutto il Regno Unito. Tra il primo ed il secondo album, Biscuits For Breakfast (2006), trascorrono diversi anni durante i quali Fink si avvicina ad un nuovo genere e cambia decisamente registro stilistico: abbandona la musica elettronica e si concentra sul cantautorato blues e folk, con il supporto di Guy Whittaker (al basso) e Tim Thornton (alla batteria).

Negli anni a venire Fink ha collaborato con artisti come John Legend ed Amy Winehouse, per la quale ha scritto il brano Half Time. Nel 2012 ha collaborato con l’orchestra sinfonica di Amsterdam e pubblicato il live album orchestrale Fink Meets The Royal Concertgebouw Orchestra, lavoro che contiene il singolo Yesterday Was Hard On All Of Us utilizzato nella colonna sonora del film premio Oscar Selma. Nel settembre del 2017 Fink ha pubblicato il suo ultimo album dal titolo Resurgam (R’COUP’D), registrato negli studi di Assault & Battery a Londra ed accompagnato da un tour di oltre 60 date in 19 paesi. Quest’anno Fink torna con il suo All Give Tour 2019 che da novembre lo vedrà in giro per l’Europa nel Regno Unito, Francia, Germania e, ovviamente, Italia.

www.finkworld.co.uk – www.sophiehunger.com

FINK

All Give Tour 2019

Opening act: SOPHIE HUNGER

Martedì 12 Novembre 2019

Milano, Santeria Toscana 31 – Viale Toscana, 31

Posto unico in piedi: € 20,00 + prev.

Inizio concerti h. 21