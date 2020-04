Pearl Jam, salta il tour europeo e relativo concerto italiano.

Era prevedibile ma dopo un tweet dal profilo ufficiale i Pearl Jam hanno sciolto ogni riserva. Il tour europeo, che avrebbe toccato anche l’Italia con un solo concerto all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola per il 5 luglio, è stato annullato a causa dell’emergenza coronavirus. La band in questa prima fase ha annunciato di aver posticipato all’estate 2021 il tour europeo. I biglietti acquistati resteranno validi per la nuova data.

Leggi anche: Pearl Jam, il nuovo album “Gigaton“: la nostra recensione

(1/3) In light of the global COVID-19 pandemic, Pearl Jam’s 2020 European tour dates have been postponed until June/July 2021.

We are working with all of our partners to reschedule these dates and will release the new tour routing as soon as we are able. pic.twitter.com/vIjDeO7mix

— Pearl Jam (@PearlJam) April 10, 2020