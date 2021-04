Azure Ray, nuovo album in arrivo per il duo americano. Ascolta il singolo.

Dopo l’Ep “Wavews” del 2018 torna il duo Azure Ray e annunciato il loro primo LP nell’ultimo decennio. Remedy uscirà l’11 giugno tramite la Flower Moon Records di Maria Taylor che insieme a Orenda Fink forma il duo proveniente da Omaha.

Di seguito potete ascoltare al melanconica title-track che anticipa il lavoro.

“Abbiamo scelto Remedy come title track del nostro nuovo disco perché sentivamo che parlasse della nostra esperienza collettiva dell’anno scorso (quando questo disco è stato scritto e registrato)“, dicono Maria e Orenda Fink. “Molti di noi hanno sperimentato dolore, rabbia, isolamento e paura, e in quei momenti in cui non riesci a trovare conforto nei tuoi posti abituali, devi cercarlo all’interno. Alla fine, sei la tua fonte di potere, la tua fonte di speranza. “Sei un rimedio, o non ce n’è.”

https://www.azureraymusic.com/

https://www.facebook.com/AzureRay