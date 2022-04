Motorpsycho: dopo tre anni di assenza dai palchi italiani a maggio quattro tappe.

L’ultimo album (scusate ma abbiamo perso il conto, ndr) è intitolato “Kingdom Of Oblivion” ed è uscito il 16 aprile per la label Stickman (che fa capo alla band). E’ con questo lavoro che i norvegesi Motorpsycho tornano in Italia per un mini tour di quattro live. Di seguito i dettagli.

“Torniamo sul palco con la voglia di regalare ancora emozioni con la loro musica, alla ricerca di nuove esperienze da vivere e far vivere al loro fedelissimo pubblico” - hanno annunciato dai loro profili.

In merito al nuovo ed ennesimo percorso dicono: “Chiaramente The All Is One ha raggiunto un ampio pubblico, e siamo molto grati nei confronti di chiunque abbia passato del tempo ad ascoltare la nostra musica. Ci teniamo a non diventare una band di vecchietti destinata a vivere solamente di nostalgia, e l’unico modo che abbiamo per evitare che accada è continuare ad andare avanti e provare a fare nuova musica che rispecchi la nostra identità. Quando mostrate il vostro apprezzamento comprando i nuovi album e non osannando semplicemente i vecchi classici ci fate sentire fieri dei nostri lavori, ed è tutto ciò che possiamo chiedervi!”

http://motorpsycho.no/

https://www.facebook.com/motorpsycho.official



Ecco i dettagli delle date italiane:

12 maggio Padova – Hall

13 maggio Nonantola (MO) – Vox

15 maggio Trezzo sull’Adda (MI) – Live Club

17 maggio Torino – Hiroshima Mon Amour