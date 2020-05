Fat Freddy’s Drop, tour rinviato al 2021

I concerti dei Fat Freddy’s Drop previsti in un primo momento per lunedì 23 marzo all’Estragon di Bologna e martedì 24 marzo all’Alcatraz di Milano e in seguito rinviati a domenica 17 maggio (Milano) e lunedì 18 maggio (Bologna) sono definitivamente rinviati all’estate 2021 in nuove location. Di seguito i dettagli.

I biglietti già emessi sono validi per accedere alle nuove date , e i nuovi biglietti sono disponibili sui circuiti di vendita autorizzati Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket. Chi fosse impossibilitato ad assistere alle nuove date può scegliere di richiedere al circuito di vendita che ha emesso il biglietto l’erogazione di un voucher di pari importo da spendere per l’acquisto di biglietti di altri eventi organizzati da Barley Arts sulla medesima piattaforma di vendita. Per maggiori informazioni, consultare i siti dei rispettivi circuiti.

Fat Freddy’s Drop

Martedì 24 Marzo 2020 / Domenica 17 Maggio 2020 -Milano, Alcatraz – via Valtellina, 25

Nuova data: Lunedì 12 Luglio 2021

Segrate (MI), Circolo Magnolia – via Circonvallazione Idroscalo, 41

Inizio concerti: h. 20:30

Posto unico in piedi: € 26,00 + prev. / € 30,00 in cassa la sera del concerto

Lunedì 23 Marzo 2020 / Lunedì 18 Maggio 2020 - Bologna, Estragon – via Stalingrado, 81

Nuova data: Martedì 13 Luglio 2021

Bologna, BOtanique – via Filippo Re

Inizio concerti: h. 20:30

Posto unico in piedi: € 26,00 + prev. / € 30,00 in cassa la sera del concerto.

fonte: com. stampa