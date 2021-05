Sleater Kinney, annunciato il nuovo album. Ascolta il primo singolo.

Le Sleater Kinney annunciano il nuovo album intitolato “Path of Wellness”. Il decimo lavoro in studio – che segue The Center Won’t Hold del 2019 – sarà disponibile dal prossimo 11 giugno su etichetta Mom+Pop.

Il duo di Olympia, formato da Corin Tucker e Carrie Brownstein, ha registrato i brani a Portland, Oregon, durante l’estate del 2020, in uno sfondo di disordini sociali, incendi devastanti e una pandemia furiosa. È musica per un immaginario insieme.

https://www.facebook.com/SleaterKinney

https://www.sleater-kinney.com/