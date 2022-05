I Death Cab for Cutie annunciano il nuovo album “Asphalt Meadows”.

I Death Cab for Cutie hanno annunciato il loro nuovo album Asphalt Meadows, in arrivo il 16 settembre via Atlantic e prodotto da con la produzione di John Congleton. La band di Bellingham, Washington, nata nel 1997 e capitanata ancora da Ben Gibbard ha condiviso il singolo “Roman Candles” e ha annunciato un imminente tour americano, che include date insieme a Illuminati Hotties, Low e Yo La Tengo. L’ultimo album dei Death Cab for Cutie è stato Thank You for Today del 2018.

https://www.deathcabforcutie.com/asphaltmeadowspresave