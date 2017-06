Se scrivessimo semplicemente Ella Marija Lani Yelich-O’Connorm, in pochi saprebbero di chi stiamo parlando. Col suo nome d’arte, invece, Lorde, il discorso cambia completamente, visto il “botto” ottenuto dall’album d’esordio Pure Heroine (2013).

Anticipato dal nuovo singolo Perfect Places (il cui audio trovate più in basso), in questi giorni è uscito Melodrama, il secondo disco della songwriter neozelandese, registrato con l’aiuto dei produttori Jack Antonoff e Frank Dukes.

Fresca è la notizia che la nostra, nell’ambito del susseguente tour promozionale, si esibirà dal vivo in Italia il prossimo 12 Ottobre al Fabrique di Milano.

