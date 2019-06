Liam Gallagher, Shockwave è il primo singolo estratto dal nuovo album.

Uscirà il 20 settembre per la Warner Bros. il nuovo album dell’ex voce degli inglesi Oasis. Con il primo singolo dal titolo Shockwave – accompgnato dal video del regista François Rousselet - Liam Gallagher ci introduce a Why Me? Why Not. A circa due anni di distanza dal suo primo album da solista As You Were il fratello turbolento di Noel riprova a mettere i puntini sulle i e spiegarci che è ancora vivo e vegeto.

Liam ha scritto l’album in compagnia Andrew Wyatt (Miike Snow) e Greg Kurstin e lo ha registrato tra Los Angeles e Londra.

“Conosco le mie virtù e anche i miei limiti” ha dichiarato Liam – “avevo scritto alcune canzoni da solo per il primo disco mentre questa volta tutto è frutto di una collaborazione tra noi tre. Più che altro sono un grande cantante e frontman. Volevo che il secondo album fosse un passo in avanti, perché la cosa più difficile è fare qualcosa di uguale, ma meglio”.

