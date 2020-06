IL PRIMO GRANDE EVENTO INTERNAZIONALE POST EMERGENZA COVID-19: DAL 27 GIUGNO AL 4 LUGLIO AL CASTELO ARAGONESE L’ISCHIA FILM FESTIVAL

La macchina dei festival cinematografici italiani riparte dall’Ischia Film Festival. Un’edizione ibrida, in parte in streaming, in parte dal vivo, per un parterre ricco di ospiti. Settantanove le opere selezionate, 51 le anteprime. A Ischia il cinema è “Live” più che mai di Michela Aprea

La macchina dei festival cinematografici italiani riparte e lo fa dalle coste della Campania, con l’ Ischia Film Festival, giunto quest’anno alla diciottesima edizione. Un evento ibrido, quello pensato per il 2020, che risente dell’emergenza COVID-19 e vi fa fronte affiancando alla fruizione in streaming, a partire dal 18 giugno, con la proiezione di opere dal vivo, nell’incantevole scenario di piazza d’Armi, all’interno del Castello Aragonese. “Live” è il tema scelto quest’anno per il festival dedicato alle location cinematografiche e ai luoghi del cinema ideato nel 2003 da Michelangelo Messina.

OSPITI Un parterre d’eccezione quello che si alternerà sul palco del Castello Aragonese: da Francesco Di Leva (il 27 giugno con “Il sindaco del rione Sanità” di Mario Martone), a Lillo Petrolo (il 28 giugno con “D.N.A. – Decisamente non adatti” che ha diretto con Claudio Gregori), Nando Paone (il 29 giugno con “Il ladro di Cardellini” di Carlo Luglio), Gaia Girace, Margherita Mazzucco, Giovanni Amura e Francesco Serpico, protagonisti della serie tv “L’Amica Geniale Storia del nuovo cognome” di Saverio Costanzo e Alice Rohrwacher (il 30 giugno), Susy Laude (il 1 luglio con “Gli uomini d’oro” di Vincenzo Alfieri), Giampaolo Morelli (il 2 luglio con il suo esordio da regista “7 ore per farti innamorare”), Alessandro Roia (il 3 luglio con “Si muore solo da vivi” di Alberto Rizzi) e Marco D’Amore (il 4 luglio con il suo esordio da regista “L’immortale”).

Edizione questa del 2020, dedicata al maestro Mario Monicelli. Ad aprirla, il film “Kathleen” di Liam O’Neil, regista scomparso a causa del Coronavirus.

PREMIO ALLA CARRIERA A Sergio Rubini sarà consegnato il Premio alla Carriera. Prima di lui lo hanno ricevuto, tra gli altri, Ken Adam, Vittorio Storaro, Abel Ferrara, Pupi Avati, Amos Gitai, Pasquale Squitieri, John Turturro e Michele Placido.

Alle proiezioni a ingresso gratuito, in programma nella Piazza d’Armi del castello, si accederà solo su prenotazione sul portale www.ischiafilmfestivalonline.it. Saranno rispettate e garantite tutte le procedute di sicurezza sanitaria previste (misurazione temperatura, distanziamento, ricorso a mascherine).

OPERE Settantanove le opere presentate, su circa 700 presentate per l’edizione 2020. Cinquantacinque quelle in concorso, 24 quelle non in competizione. Trentuno i paesi coinvolti per un viaggio intorno al mondo che guarda alle sue bellezze ma anche a temi di grande attualità, dai disastri ambientali alle questioni umanitarie e sociali. Non mancherà lo spazio per sognare con la rassegna del cinema di animazione.

Quattro le sezioni competitive: Lungometraggi, Cortometraggi (ivi compresi quelli di animazione), Location Negata, Scenari Campani. Cinquantuno le prime visioni, 14 quelle assolute, 9 quelle europee e 28 italiane. Saranno rese fruibili sulla piattaforma dell’Ischia Film Festival, arricchite da videointerviste ai registi.

GIURIA Le opere vincitrici saranno selezionate dalla giuria formata da Karin Hoffinger, responsabile delle relazioni internazionali della Berlinale, dai critici cinematografici Zlatko Vidackovic, direttore artistico del Pola Film Festival, e Emanuela Martini, già direttrice del Torino Film Festival (lungometraggi); dal giornalista Oscar Cosulich, dallo sceneggiatore, regista e attore Massimo Gaudioso e dallo storico dell’arte Tommaso Strainati (location negata); dal regista, animatore, e illustratore Marino Guarnieri, dal regista Lorenzo Latrofa e dal regista, sceneggiatore e animatore Francesco Filippi (animazione); dall’attore Fabio De Caro, dallo psichiatra e giornalista Ignazio Senatore e dal produttore e regista Emanuele Palamara (cortometraggi e scenari campani).

CINETURISMO Venerdì 3 luglio si terrà il 18esimo Convegno Internazionale sul Cineturismo, sul tema “Gli scenari futuri dell’audiovisivo e del cineturismo post coronavirus”. Organizzato con il supporto della Film Commission della Regione Campania l’evento vedrà la partecipazione dei massimi esponenti internazionali del fenomeno del “Movie Induced Tourism” (tra cui Anica, Dgc, ItalyForMovies, le film commission di Spagna, Austria, Inghilterra, Marche, e Campania).

L’Ischia Film Festival è realizzato sotto l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo, con il contributo della Regione Campania (Direzione delle politiche culturali e del turismo) e della Direzione Generale Cinema del MiBACT.