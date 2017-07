Si completa con gli ultimi annunci la lineup della XXI edizione di Ypsigrock, il boutique festival dell’estate italiana, che si svolgerà a Castelbuono dal 10 al 13 agosto prossimo in alcuni splendidi e ricercati angoli del paesino siciliano. La direzione artistica di Ypsigrock aggiunge in line up anche il francese Adam Naas, artista intimo dall’anima scura e romantica, ed EDDA, che si esibirà in un esclusivo e intimo set all’interno del suggestivo atrio del Castello dei Ventimiglia, simbolo di Castelbuono e del Festival.

La direzione del festival annuncia anche i vincitori di “Avanti il Prossimo…2017”, la talent competition dedicata alle band emergenti, che quest’anno ha raccolto oltre 250 iscrizioni provenienti da tutto il mondo. A vincere il concorso sono: HÅN, Éstel Luz e Sergio Beercock. Mentre la giuria ha assegnato alcune menzioni speciali ai progetti: Nularse, Bruce Harper, Kassiel e When Due che si esibiranno sul Cuzzocrea Stage, lo storico palco elettronico posto all’interno dell’Ypsicamping. Infine la direzione artistica del festival ha attribuito una menzione speciale anche a Bobbypin, progetto canadese, che verrà prodotto anche con il contributo dell’Ambasciata canadese in Italia, in rappresentanza della scena musicale emergente del paese dell’acero.

Sul circuito Vivaticket (link diretto: https://goo.gl/6Hr8v4) sono in vendita al prezzo di 76€ + d.p gli abbonamenti validi per l’ingresso ai concerti di Ypsigrock e i biglietti giornalieri a 39€ + dp. I Camping Pass invece possono essere acquistati sul sito ufficiale www.ypsigrock.it e tramite Festicket al prezzo fisso di 39€. Su Festicket, inoltre, sono disponibili pacchetti esclusivi abbonamento + accomodation.

Ecco il programma definitivo:

Giovedì 10 agosto 2017

WELCOME PARTY: SHIRT VS T-SHIRT resident djset X ANNIVERSARY EDITION / WHEN DUE

Venerdì 11 agosto 2017

RIDE / BRY / PREOCCUPATIONS / CABBAGE / HÅN / SERGIO BEERCOCK / NULARSE

Sabato 12 agosto 2017

DIGITALISM / REJJIE SNOW / BEAK / ADAM NAAS / AMNESIA SCANNER / CHRISTAUX / ÉSTEL LUZ / BRUCE HARPER

Domenica 13 agosto 2017

BEACH HOUSE / CIGARETTES AFTER SEX / CAR SEAT HEADREST / ALDOUS HARDING / KLANGSTOF / EDDA / BOBBYPIN / KASSIEL

