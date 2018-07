VOWWS – Under the world (Weyrd Son)

Il secondo lavoro del duo death-pop australiano si fregia della collaborazione della leggenda della musica elettronica Gary Numan e del percussionista degli Swans Thor Harris. L’incedere dei brani è quello di un’ossimorica perversione giocata tra minaccia, eleganza e resa cinematografica. Negli undici brani in scaletta il duo coniuga, fonde e mescola in salsa elettronica, elementi di musica da film, surf, metal e pop. L’evocativa “ESSEFF” contiene elementi di pop-rock, brano che fa il paio con “You never knew”. Con “Structure of love”, il duo si avvicina alle arie dei Depeche Mode e con “Inside out” il ritmo si fa particolarmente pulsante e adatto al dance-floor.

autore: Vittorio Lannutti