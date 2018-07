E’ un dato assodato che molti artisti della sua generazione, compreso il nostro, stiano annunciando a iosa di voler mollare l’attività dal vivo (e non solo) a causa dell’età che avanza.

Come si diceva prima il prossimo 22 Settembre a New York anche Paul Simon dirà addio ai concerti (escluso qualche evento a scopo benefico) non prima di aver pubblicato il 7 dello stesso mese il nuovo album In The Blue Light.

In esso il songwriter americano rileggerà alcuni brani poco conosciuti del suo repertorio da solista, facendosi accompagnare da illustri colleghi, fra i quali il chitarrista Bill Frisell, il trombettista Wynton Marsalis, l’ensemble da camera yMusic ed i batteristi Steve Gadd e Jack DeJohnette.

La tracklist:

1 One Man’s Ceiling Is Another Man’s Floor

2 Love

3 Can’t Run But

4 How The Heart Approaches What It Yearns

5 Pigs, Sheep And Wolves

6 René And Georgette Magritte With Their Dog After The War

7 The Teacher

8 Darling Lorraine

9 Some Folks’ Lives Roll Easy

10 Questions for the Angels

http://www.paulsimon.com/

https://www.facebook.com/paulsimon/