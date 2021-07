Ministry: ascolta la nuova traccia Good Trouble estratta dal prossimo nuovo album.

Al Jourgensen torna a pubblicare dischi con i suoi Ministry. A tre anni dall’ultimo lavoro dal titolo “AmeriKKKant” Jourgensen, con i sodali Paul D’Amour (già ei Tool) e Roy Mayorga, annuncia per il prossimo 1 ottobre il quindicesimo nuovo album dal titolo “Moral Hygiene“ che verrà pubblicato dalla storica label Nuclear Blast. Di seguito potete ascoltare il primo estratto “Good trouble”.

https://ministryband.com/

https://www.facebook.com/WeAreMinistry

LA TRACKLIT

01 Alert Level

02 Good Trouble

03 Sabotage Is Sex

04 Disinformation

05 Search And Destroy

06 Believe Me

07 Broken System

08 We Shall Resist

09 Death Toll

10 TV Song #6 (Right Around The Corner Mix)