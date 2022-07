Sampa The Great annuncia il nuovo album e pubblica due singoli. Ascolta.

S’intitola As Above, So Below il nuovo album di Sampa The Great con uscita programmata il 9 settembre 2022 tramite la label Loma Vista. Il nuovo lavoro arriva a distanza di tre anni dall’esordio The Return del 2019 che l’ha immediatamente proiettata nel mondo della world music contaminata.

Sampa Tembo, questo il vero nome dell’artista, è nata nel 1993 in Zambia e poi cresciuta in Botswana ma prima della pandemia è partita dalla sua attuale residenza australiana per tornare nel suo paese di origine riscoprendo un altro lato di sé, vicino all’arte, e collaborando con creativi africani quali Rochelle Nembhard e Imraan Christian.

Attualmente disponibili in rete i primi due brani che anticipano il nuovo lavoro: “Lane” ft. Denzel Curry e “Never Forget” ft. Chef 187, Tio Nason, Mwanjé che potete ascoltare qui sotto. Quest’ultimi sono artisti originari della Zambia e hanno collaborato realizzanto un meticcio mix di hip hop dai bassi cupi e spezie africane dedicato alla musica Zamrock, genere nato negli anni ’70 che combina la musica tradizionale zambiana con il rock psichedelico.

https://sampathegreat.com/

https://www.facebook.com/sampathegreat