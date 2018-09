Il 12 Ottobre 2018, in occasione del decennale dalla prima uscita, Sub Pop pubblicherà l’album Keep Your Eyes Ahead, disco fondamentale nella carriera artistica dei The Helio Sequence originariamente uscito nel 2008. Il disco rimasterizzato sarà disponibile in CD/2xLP/DL ed includerà le 10 canzoni originali, più un secondo disco di demo, versioni alternative e brani che all’epoca non erano stati inclusi nel disco.

Keep Your Eyes Ahead: Deluxe Edition è stato masterizzato da Brandon Summers (voce e chitarre) e Benjamin Weikel (battaeria e tastiere) al Helio Sound Studio a Portland, Oregon. Inoltre la band celebrerà il decimo anniversario di Keep Your Eyes Ahead con un tour che inizierà il 14 novembre a San Francisco al Chapel e finirà il 14 Dicembre al Doug Fir di Portland.

https://www.heliosequence.com/

https://www.facebook.com/HelioSequence/

