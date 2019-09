Jethro Tull: un libro, due inediti e poi nuovamente in tour.

In occasione della pubblicazione della prima storia illustrata della band britannica Jethro Tull ci saranno molte novità che faranno felici i fans della cult prog rock band. E’ lo stesso leader Ian Anderson ad annunciare i particolari del libro che verrà pubblicato in due diverse edizioni: Special Edition e Classic Edition. Entrambi i libri sono corredati da due registrazioni: la prima che prende il nome dal titolo del libro, The Ballad of Jethro Tull, è un poema narrativo scritto e letto da Anderson su un mix unico e originale dei classici dei Tull. Sul lato b invece Ian legge Marmion, poema del 1808 di Walter Scott, con il supporto musicale di John O’Hara (attuale tastierista dei Jethro Tull) all’organo della Cattedrale.

La Special Edition, in una tiratura limitata di 500 copie tutte firmate da Ian Anderson, contiene in esclusiva il nuovo singolo di Jethro Tull. Ogni copia sarà racchiusa all’interno di una speciale scatole fatta a mano e conterrà due stampe d’arte a opera di Peter Klucik, autore anche della copertina del libro.

La Classic Edition dello stesso libro avrà una tiratura più ampia, con prezzo più accessibile e conterrà il download code per le due registrazioni.

Inoltre i Jethro Tull, dopo il successo estivo, torneranno in tour in Italia a novembre per suonare in quattro tappe:

03 novembre – Gran Teatro Geox – Padova

04 novembre – Teatro Dal Verme – Milano

05 novembre – Teatro Verdi – Firenze

07 novembre – Auditorium Parco della Musica – Roma

https://jethrotullbook.com/