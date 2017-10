Una delle primissime band mod italiane torna a ruggire. I Four By Art a 33 anni dal loro ultimo disco “Everybody’s an artist with Four By Art”, e dopo le tragiche scomparse di due membri originari a cui il disco è dedicato, pubblicano questo nuovo lavoro. Della formazione originaria è rimasto soltanto il bassista Filippo Boniello che si è circondato di validi musicisti come il batterista Franco Caforio, già con i Litfiba, e il chitarrista Roberto Stortoni. Il disco è un concentrato del miglior garage-beat dei sixties. La serrata “I ask you” ha delle ascendenze beatlesiane, brano che fa il paio con la psichedelica “Say something”. Tuttavia, il gruppo lancia anche i bei fendenti con il rock’n’roll tagliente di “Seaside superstar” o il funk di “Allora mi ricordo” per non parlare del serrato garage di “Living for today”. Speriamo che questa volta i Four by Art restino a lungo.

autore: Vittorio Lannutti