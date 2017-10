Il gruppo più rumoroso di New York, a fine mese, riprenderà il proprio tour europeo. Un giro di concerti che sarà, probabilmente, utile agli A Place To Bury Strangers per testare dei brani inediti che confluiranno sul nuovo album, atteso nella prossima primavera e che vedrà all’opera una new entry, la batterista Lia Simone Braswell.

Autrice, sinora, di quattro dischi e svariati ep e singoli, la band americana sarà accompagnata in apertura dal trio danese delle Baby In Vain.

Queste le date in Italia:

2/11 Locomotiv Club, Bologna

3/11 Traffic, Roma

4/11 Serraglio, Milano

http://www.aplacetoburystrangers.com/

https://www.facebook.com/aplacetoburystrangers/