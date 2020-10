Isobel Campbell ristampa gli album “Amorino” e “‘Milkwhite Sheets”.

Dopo il successo di ‘There Is No Other’, il disco in solo pubblicato a febbraio, a quattordici anni dall’ultima pubblicazione, Isobel Campbell annuncia la reissue di ‘Amorino’ e ‘Milkwhite Sheets’, ovvero il terzo e quarto album solista, in arrivo il 20 novembre via Cooking Vinyl/Egea Music/The Orchard in formato cd e vinile.

Auto-prodotto e completamente scritto da Isobel Campbell, ‘Amorino’ è stato pubblicato il 7 ottobre 2003, terzo album solista nel mezzo della gloriosa carriera con Belle & Sebastian. Ossessionata dalla new wave francese, dal cinema europeo vintage, dalla beat generation e dalla bossa nova di Gilberto, ‘Amorino’ è un omaggio a tutte queste passioni, suonato dalla stessa Campbell con il collega compositore anticonformista Bill Wells.

‘Milkwhite Sheets’ arriva invece il 23 ottobre 2006, dopo la nomination della Campbell per ‘Ballad of the Broken Seas’, la sua prima collaborazione con Mark Lanegan. Interamente scritto dall’artista scozzese, il disco alterna suoni tipici delle British Isles, tra folk ed ancient folk, con il cantautorato della Campbell.

www.isobelcampbell.com

AMORINO

1. Amorino

2. The Breeze Whispered Your Name

3. Monologue For An Old True Love

4. October’s Sky

5. The Cat’s Pyjamas

6. Why Does My Head Hurt So?

7. Johnny Come Home

8. Poor Butterfly

9. Love For Tomorrow

10. There Is No Greater Gold

11. This Land Flows With Milk

12. Song For Baby

13. Time Is Just The Same

MILKWHITE SHEETS

1. O Love Is Teasin’

2. Willow’s Song

3. Yearning

4. James

5. Hori Horo

6. Reynardine

7. Milkwhite Sheets

8. Cachel Wood

9. Beggar, Wiseman Or Thief

10. Loving Hannah

11. Are You Going To Leave Me?

12. Over The Wheat & The Barley

13. Thursday’s Child

fonte: com. stampa