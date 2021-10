Nuovo album in vista per Tobias Freund, il produttore tedesco ha diramato nuovi dettagli della sua prossima release contrassegnata da atmosfere più orientate verso l’ambient con trame dilatate e meditative, senza ricorrere all’ausilio di beats e condensando la sostanza su alcuni caratteri fondamentali: una evidenziata ripetitività di pattern elettronici o acustici, voci da lontano e field recordings di oscura provenienza.

Il nuovo lavoro sarà costituito da otto tracce ideate e disposte come se fossero una colonna sonora di un film immaginario; l’autore teutonico ha infatti dichiarato: “I have movies in my head” e la dimostrazione degli impulsi proiettati nel suo cinematografo psichico si esplicita attraverso la copertina di questo nuovo disco con un eloquente richiamo a Marcello Mastroianni nel film di Federico Fellini del 1980 “La Città delle Donne”.

Il nuovo album è intitolato “Hall ov Fame” e sarà pubblicato il prossimo 26 novembre attraverso l’etichetta Concentric Records fondata a Berlino da Simone Merli e Luca Calo.

In rete è possibile ascoltare in anteprima la traccia ‘Abandoned’.

www.concentric-records.com

Autore: Luigi Ferrara

Tobias – “Hall ov Fame” – Tracklist

01. Repetition

02. Silhouettes

03. Zenith

04. Abandoned

05. Reset Button

06. Grim

07. The Mirror Blind

08. Hinterland