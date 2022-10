I Metronomy ristampano Small World con tanti amici a rielaborare i brani.

I Metronomy annunciano la special edition dell’album Small World che vedrà la luce il 29 novembre per la label Because Music.

La nuova versione del loro settimo album in studio conterrà nuove versioni delle canzoni dell’album originale rielaborate da alcuni degli artisti amati dalla band. Tra questi troviamo il francese Sébastien Tellier, Manchester Porij, Haich Ber Na e Katy J Pearson qui sotto anche in video con il brano “Love Factory“.

http://metronomy.co.uk/

Metronomy – Small World tracklist:

1. Life and Death

2. Things will be fine

3. It’s good to be back

4. Loneliness on the run

5. Love Factory

6. I lost my mind

7. Right on time

8. Hold me tonight

9. I have seen enough

1. Metronomy x Porij – Life and Death

2. Metronomy x PPJ – Things will be fine

3. Metronomy x Panic Shack – It’s good to be back

4. Metronomy x Nadeem Din-Gabisi & Tony Njoku – Loneliness on the run

5. Metronomy x Katy J Pearson – Love Factory

6. Metronomy x Jessica Winter – I lost my mind

7. Metronomy x Haich Ber Na – Right on time

8. Metronomy x Bolis Pupul – Hold me tonight

9. Metronomy x Sébastien Tellier – I have seen enough