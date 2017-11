The Siren’s Song dei due cugini canadesi Kacy Anderson e Clayton Linthicum è l’album più anacronistico del 2017. Cresciuti in un fiero isolamento geografico (la regione del Saskatchewan è a circa cinque ore da tutto) il duo posiziona la propria musica tra il british folk dei Fairport Convention e una sorta di vintage urban country. Tanta bucolicità e leggerezza di corde e voci non si accompagnano però a testi sempre leggeri poiché le ballad tradizionali a cui Kacy e Clayton si ispirano spesso sono piene di fattacci truculenti. Il disco, prodotto da sua maestà Jeff Tweedy dei Wilco, offre una performance a dir poco brillante, ben oltre gli standard minimi richiesti per suonare a qualche rodeo show, anche se abbiamo idea che a loro questa possibilità non dispiacerebbe affatto.

http://www.kacyandclayton.com/

https://www.facebook.com/kacyandclayton/

autore: A.Giulio Magliulo