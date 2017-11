Verso la fine di quest’estate il trio danese aveva reso disponibile un nuovo brano chiamato I Don’t Know. Da poco gli Who Made Who hanno immesso in rete un secondo singolo, Dynasty, il cui video, diretto da Zweihund, potete vedere al link sottostante.

Entrambe le canzoni appartengono a Through The Walls, il sesto album del gruppo, in uscita il prossimo 19 Gennaio. Il disco, co-prodotto dai conterranei producer Kenton Slash Demon, sarà portato in tour ma, per ora, non sono previste tappe in Italia.

www.whomadewhoband.com

www.facebook.com/whomadewho/