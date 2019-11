Laibach, dopodomani esce il nuovo EP.

Il nuovo EP dei Laibach verrà pubblicato il 22 novembre su Mute records. Intitolato “Party Songs” il nuovo lavoro della storica band avant garde slovena uscirà in formato vinile 12″ e in digitale.

L’Ep, che esce in collaborazione con Silence, è composto da sei tracce mai pubblicate estratte dal repertorio del 2015 e registrate durante una serie di esibizioni in Nord Korea e documentate da Morten Traavik e Uģis Olte nel film ‘Liberation Day’ film uscito nel 2016.

Contemporaneamente alla pubblicazione di questo ennesimo lavoro la band farà una serie di eventi a Tel Aviv: live performance, film screening e una mostra fotografica di Daniel Miller.

http://www.laibach.org/

Party Songs – tracklist

1 – Honourable, Dead or Alive, When Following the Revolutionary Road (Arduous March Version)

2 – Honourable, Dead or Alive, When Following the Revolutionary Road (Single Hearted Unity Version)

3 – We Will Go to Mount Paektu

4 – Arirang (Live at Kum Song Music School, Pyongyang)

5 – Honourable, Dead or Alive, When Following the Revolutionary Road (Live at Kum Song Music School, Pyongyang)

6 – We Will Go to Mount Paektu (Live at Ponghwa Theatre, Pyongyang)