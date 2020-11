Local Natives – Sour Lemon (Loma Vista Recordings)

Un EP. Un quarto d’ora in compagnia con “Sour Lemon” su etichetta Loma Vista Recordings.

La band californiana, a circa un anno da Violet Street, conferma la vena pop da audio cassetta.

Apre il disco “Lemon”, ballata in cui Taylor Rice si alterna alla voce con Sharon Van Etten, per un acquarello acustico aggraziato con tanto di “orchestrazione” nell’arrangiamento.

Il tempo di un respiro e “Statues in the garden” concentra nei suoi quattro minuti retaggi da mini suite prog dal refrain accattivante.

“Lost” risulta ben più alla moda con i tempi e al con(tempo) meno interessante. “Future lovers” congeda il tutto con maniera (quasi manierista) di stilemi recuperati da un passato andato.

https://www.thelocalnatives.com/



autore: Marco Sica