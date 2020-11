ascolta Sheet Ghosts, il collettivo con membri di Swans, Black Heart Procession, The Poison Arrows, Tatsongs, Lionel O, Zelienople, Shearwater

E’ disponibile in free streaming l’EP “Did It Ever Happen?” degli Sheet Ghosts. A pubblicare questo inedito, ed enigmatico, lavoro è la File 13 Records che ha materializzato le suggestioni sonore nate da un collettivo di musicisti formato da Ben Crowell con Thor Harris (Swans), Pall Jenkins (Black Heart Procession), Justin Sinkovich (The Poison Arrows), Tom Sadler (Tatsongs), Matt Orenstien (Lionel O).

In quel di Chicago Ben Crowell è proprietario di una caffetteria, il Glassworks Coffee, e il “mucchio selvaggio” riunitosi più volte a sorseggiare caffè ha pensato di collaborare e scrivere una colonna sonora per un film horror che però, ad oggi, resta immaginario. Crowell si è circondato anche di Matt Christensen (Zelienople), Thor Harris (Thor & Friends, Swans, Shearwater) e Justin Sinkovich (The Poison Arrows, Atombombpocketknife, Thumbnail) e dopo circa un anno sono nati le sei tracce che compongono Did It Ever Happen? che potete ascoltare su Bandcamp.

Did It Ever Happen? by Sheet Ghosts