Carl Craig ha annunciato un riadattamento in formato album dello show live denominato “Versus” e che il produttore di Detroit ha eseguito nel 2008 con anteprima a Parigi, a La Cité de La Musique.

“Versus” è stata una performance molto apprezzata per le fantastiche progressioni elettroniche di Craig eseguite insieme all’orchestra istituita e diretta da François-Xavier Roth, vale a dire Les Siècles, oltre alla presenza di ospiti di razza quali Moritz von Oswald e il pianista lussemburghese Francesco Tristano che ha arrangiato e orchestrato le esecuzioni. Una reinterpretazione orchestrale della musica di Craig, se vogliamo un pò un processo inverso a quello usuale.

La versione album di “Versus” sarà frutto di una cooperazione tra la label francese InFiné e il marchio fondato dallo stesso Craig, la Planet E Communications; la release date è prevista per marzo 2017.

Come anticipazione del disco in uscita le tracce ‘Sandstorms’ e ‘Desire’ disponibili in streaming sul sito della BBC

Carl Craig ha dichiarato a proposito dell’annuncio dell’album: “Versus is my desire and dream come true to have my music interpreted by an orchestra”.

http://www.infine-music.com/

http://www.planet-e.net/

Autore: Luigi Ferrara