Nel 1976 i Genesis fecero uscire Wind & Wuthering, l’ultimo album a vedere in formazione il chitarrista inglese.

In occasione del quarantennale dell’album, Steve Hackett ha ideato il Genesis Revisited & Classic Hackett Tour, dove sono stati ripresi alcuni dei brani che vi comparivano, come Eleventh Earl Of Mar, One For The Vine, Blood On The Rooftops, …In That Quiet Earth e Afterglow.

La data alla Birmingham Symphony Hall diventerà presto un live, Wuthering Nights:Live In Birmingham, che sarà messo in commercio il prossimo 26 Gennaio, via InsideOutMusic, nei formati 2DVD + 2CD Digipak, Blu-Ray ed in digitale.

Più in basso trovate il trailer della release. Buona visione.

La tracklist:

Disc 1

1. Every Day

2. El Niño

3. The Steppes

4. In The Skeleton Gallery

5. Behind The Smoke

6. Serpentine Song

7. Rise Again

8. Shadow Of The Hierophant

Bonus

1. Wuthering Nights, Live in Birmingham – Behind The Scenes Documentary

Disc 2

1. Eleventh Earl Of Mar

2. One For The Vine

3. Blood On The Rooftops

4. In That Quiet Earth

5. Afterglow

6. Dance On A Volcano

7. Inside And Out

8. Firth Of Fifth

9. The Musical Box

10. Los Endos

Bonus

1. Behind The Smoke (Official video)

2. Fifty Miles From The North Pole (Official video)

3. West To East (Official video)

