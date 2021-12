Anna Von Hausswolff ha annunciato l’imminente uscita di un nuovo album dal vivo.

L’autrice svedese, figlia del compositore Carl Micheal, si è esibita nel 2018 alla rassegna svizzera Montreux Jazz Festival dove è stata registrata questa nuova produzione comprendente le interpretazioni dal vivo di brani tratti dagli album “The Miraculous” (2015) e “Dead Magic” (2018), con la band a completo al seguito e in aggiunta la voce di sua sorella maggiore, Maria, che generalmente lavora in ambito cinematografico.

Per quanto concerne il nuovo disco va messo in risalto soprattutto che il live è stato un warm-up per un concerto di Nick Cave & Bad Seeds e che le sessioni di registrazione sono state successivamente missate con un banco mix chiamato Queen Neve, proprio perché appartenuto precedentemente al quartetto inglese dei Queen che a Montreaux avevano allestito, dal 1979 al 1993, il celebre Mountain Studio. Nella cittadina elvetica infatti è presente anche una statua del cantante Freddie Mercury. Coincidenza nella coincidenza perché il banco mixer oggi è situato invece nello Svenska Grammofonstudion a Goteborg.

Anna Von Hausswolff negli ultimi tempi ha fatto molto parlare di sé, innanzitutto per i suoi concerti con organi monumentali per il tour promozionale di “All Thoughts Fly”, disco uscito nel 2020 e legato anche all’Italia per la copertina e titolo ispirati dal Sacro Bosco di Bomarzo nella Tuscia viterbese.

Proprio per uno di questi concerti, nei giorni scorsi è stata al centro di una polemica in Francia in quanto la musicista è stata accusata di portare nelle cattedrali musica satanica. Di recente inoltre, l’autrice scandinava ha siglato la sua presenza nell’ultimo album dal vivo dei Sunn O)), “Metta, Benevolence – BBC 6Music: Live On The Invitation Of Mary Anne Hobbs”, pubblicato lo scorso 26 novembre e registrato nelgi studi della BBC di Maida Vale.

“Live at Montreaux Jazz Festival” sarà infatti pubblicato attraverso la Southern Lord, marchio fondato nel 1998 da Greg Anderson e Stephen O’Malley e programmato per il prossimo 14 gennaio. In rete come anteprima la opening-track ‘The Truth, The Glow, The Fall’.

Autore: Luigi Ferrara

Anna Von Hausswolff – Live at Montreux Jazz Festival – Tracklist

1 The Truth, the Glow, the Fall

2 Pomperipossa

3 The Mysterious Vanishing of Electra

4 Ugly and Vengeful

5 Källans Återuppståndelse

6 Come Wander with Me / Deliverance