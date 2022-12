Caroline Polachek annuncia il nuovo album e condivide un nuovo brano.

L’ex membro de gruppo pop Chairlift Caroline Polachek annuncia il nuovo album e dopo aver pubblicato “Bunny Is a Rider”,”Billions” e “Sunset”, i primi tre singoli, condivide Welcome To My Island. L’album della cantante del Connecticut è il quarto della sua carriera solista e arriva a quattro anni di distanza da “Peng” dato che negli ultimi anni ha lavorato e collaborato al fianco di Hyd, Flume, Murkage Dave e Christine and the Queens. Desire, I Want to Turn Into You è prodotto da un team composto da Danny L HarleDan NigroJim-E StackA. G. CookSega Bodega e dalla stessa Polacheck il nuovo lavoro verrà pubblicato il 14 febbraio, giorno di San Valentino, dalla Perpetual Novice via Sony.