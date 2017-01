Omar Pedrini, Hiroshima Mon Amour – 20.01.2017

Omar Pedrini, ex leader e chitarrista dei Timoria, ormai lanciatissimo nella carriera da solista, arriva all’ Hiroshima Mon Amour con il tour “Dai Timoria a oggi”, nel quale ripercorre la propria carriera, dagli esordi fino agli ultimi lavori. In apertura Lilian More e gli Spleen.

Gallery a cura di Corrado Iorfida.