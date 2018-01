“Volevo allontanarmi dall’approccio dell’album hip hop in cui una serie di ritmi disparati di produttori diversi e filastrocche di rapper differenti sono messi insieme”.

Queste le parole usate dal rapper e producer di Brixton nel descrivere la genesi di A Work Of Heart, il suo quinto disco in uscita il prossimo 2 Marzo, via Jazz re:freshed.

Come singolo apripista TY ha scelto il brano Eyes Open nel quale è accompagnato da Rootz e Debora Jordan. Buon ascolto.

La tracklist:

1 WorKINGTro

2 Eyes Open

3 Somehow Somewhere Someway

4 Brixton Baby

5 Work Of Heart

6 Marathon

7 No Place To Run

8 You Gave Me

9 Harpers Revenge

10 Folks Say People Say

11 World Of Flaws

12 Raindrops

13 The Raspberry

14 As The Smoke Clears

http://www.tymusicstore.co.uk/

https://www.facebook.com/TYMusicFanpage/