Il nuovo, omonimo, album di Nick Waterhouse, che segue ‘Never Twice’ uscito nel 2016, uscirà l’8 marzo per la label Innovative Leisure. Questo quarto album del cantante-chitarrista californiano è stato registrato presso i leggendari Electro-Vox Recorders studio di Los Angeles e co-prodotto con Paul Butler (Michael Kiwanuka, St. Paul and the Broken Bones), insieme ad alcuni dei più illustri musicisti in circolazione: Bart Davenport, il percussionista Andres Renteria (Flying Lotus, Father John Misty), il flautista Ricky Washington (padre di Kamasi Washington) e i sassofonisti Paula Henderson (Gogol Bordello) e Mando Dorame (JD McPherson).

Brani del disco sono ispirati dalle iconiche figure del poeta Percy Bysshe Shelley e della stella soul-jazz Nina Simone, combinando R&B classico con eleganti tocchi club jazz e soul music degli anni ’60. Fa parte degli 11 brani del nuovo album una favolosa cover del classico soul ‘I Feel An Urge Coming On’, registrata da Jo Armstead nel 1968.

Questo nuovo album è una riflessione approfondita di Nicholas Ryan Waterhouse sul suo ruolo come musicista, parla delle sue passioni e influenze, dei suoi amori e indignazioni, della musica di Irma Thomas e Chico Hamilton, del cinema di Robert Siodmak e Adam Curtis e dei bei vecchi tempi passati tra San Francisco, Detroit e Los Angeles.

Dal suo album di debutto nel 2010, Nick Waterhouse ha suonato ovunque nel mondo e collaborato e prodotto artisti del calibro di Ty Segall, Leon Bridges, Jon Batiste, Ural Thomas e le stelle del latin soul Boogaloo Assassins.

Questa la tracklist del disco:

01. By Heart

02. Song For Winners

03. I Feel an Urge Coming On

04. Undedicated

05. Black Glass

06. Wreck the Rod

07. Which Was Writ

08. Man Leaves Town

09. Thought & Act

10. El Viv

11. Wherever She Goes (She Is Wanted)

https://nickwaterhouse.com/

https://www.instagram.com/nickwaterhouse/

https://www.facebook.com/nickwaterhousemusic

fonte com. stampa