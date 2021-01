Gli Stereolab pubblicano Switched On Volume 4. Ascolta.

Nuovo capitolo per la serie Switched On degli Stereolab. In arrivo il Volume 4 intitolato “Electrically Possessed” e ad accompagnare l’annuncio della release c’è il brano “Dimension M2“. Questo nuovo volume sarà pubblicato il 26 febbraio tramite Warp Records e Duophonic UHF Disks.

Dopo il primo volume pubblicato nel 1992, Refried Ectoplasm del 1995 e Aluminium Tunes del 1998, il tanto atteso quarto capitolo riguarda la storia della band che va dal 1999 al 2008 e raccoglie materiale per 3 LP, rimasterizzati dai nastri originali . Dentro ci troverete le tracce del mini-album, oramai fuori stampa e molto ricercato, The First Of The Microbe Hunters, estratti da 7 pollici unici e difficili da trovare, compilation, installazione artistica e un paio di outtakes inediti dal Mars Audiac Quintet e sessioni di registrazione Dots and Loops.

