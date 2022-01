I newyorkesi A Place to Bury Strangers pubblicano “See Through You”, il sesto album della loro carriera. Il disco esce il 4 febbraio 2022 per Dedstrange, l’etichetta di Oliver Ackermann. Di seguito i video dei primi estratti: ‘Let’s See Each Other’ e ‘Hold on Tight’.

Dopo l’acclamato EP Hologram del 2021, il cantante/chitarrista della formazione Oliver Ackermann più la batterista/cantante Sandra Fedowitz e il bassista John Fedowitz (entrambi di Ceremony East Coast)’ offrono un set overcloccato di musica punk elettronica futuristica codificata con ritmi industriali punitivi , chitarre vorticose affamate di tensione e annientamento uditivo inclassificabile. La band così annuncia di aver eliminato l’ortodossia post-punk con una scrittura più audace e varia della loro carriera

https://www.aplacetoburystrangers.com/

https://www.facebook.com/aplacetoburystrangers