Teenage Fanclub, Teatro Antoniano (Bo) – 19.02.2017

Foto di: Cesare Veronesi In questa gallery: Teenage Fanclub

Una delle band più importanti della storia del pop indipendente britannico torna in Italia per esibirsi al Teatro Antoniano di Bologna. La formazione scozzese non suonava in Italia dal 2006 ed è tornata per presentare l’ultimo lavoro “Here”.

Gallery a cura di Cesare Veronesi.