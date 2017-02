Abbiamo già parlato del Convergence, giovane rassegna partita nel 2014 che si sta facendo spazio a suon di grossi annunci!

Questa kermesse, che associa musica, arti e tecnologie in cinque serate di concerti live e due giornate di sessioni e performance artistiche, si terrà dal 21 al 25 marzo a Londra e si presenta come piattaforma per progetti insoliti a favore di collaborazioni tra artisti e musicisti emergenti e sperimentatori già affermati.

Per la prossima edizione le diverse esibizioni si terranno in differenti venues della capitale inglese tra le quali il prestigioso Barbican Centre, il Village Underground, Electric Brixton, Scala, Koko, Xoyo e Behind the Bike Shed.

Oltre alle performance di musica live, la rassegna si divide in altre due sezioni, una intitolata “Visual Art“, ancora in via di definizione mentre tra le “Sessions“, abbiamo nel fine settimana, una serie di incontri al Behind The Bike Shed, con la possibilità di partecipare insieme ad artisti, produttori, curatori e musicisti ad una tavola rotonda intenta nella discussione sul futuro della tecnologia creativa, una esperienza immersive coinvolgenti attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie, talks e laboratori.

Sinceramente molto entusiasmante il programma: impossibile non notare la presenza di personaggi e band di spessore quali Sunn O))) con Hildur Gudnadottir, Austra, Raime e Manuel Gottsching, ciliegina sulla torta, con la performance del celebre “E2-E4” e a seguire lo show Ash Ra Tempel Experience con Ariel Pink alla voce, Shags Chamberlain alle parti elettroniche e il grande Oren Ambarchi alla batteria, impegnati nell’esecuzione di brani tratti da “Schwingungen” e “7 Up“.

I nuovi nomi promossi dall’organizzazione aggiungono, per quanto possibile, ancora una marcia in più, anche se ci sono delle variazioni sopraggiunte al programma: Il proprietario della Hyperdub, il produttore scozzese Kode9, inizialmente chiamato al fianco di Coldcut e Gonjasufi, si aggiungerà al Village Underground per la performance con Shobaleader One e Flamingods.

Graditissima sorpresa, annunciato anche Andy Weatherall che si unirà per uno show con i pionieri del sound elettronico di inizio anni sessanta BBC Radiophonic Workshop e con la seminale band White Noise, ancora oggi celebre per l’album del 1969 “An Electric Storm“.

Infine l’ultimo grosso nome annunciato al momento è lo storico produttore canadese Daniel Lanois che porterà dal vivo il suo ultimo lavoro “Goodbye to Language” con una performance solista.

Questo il programma ancora non definitivo.

MARTEDI 21 MARZO

Convergence Opening Party con Rival Consoles + Noga Erez

- Village Underground, EC2A 3PQ -

Sunn O))) + Hildur Gudnadottir

- Barbican, EC2Y 8DS

Formation + special guests

- XOYO, EC2A 4AP

MERCOLEDI 22 MARZO

Austra + Pixx

- Village Underground, EC2A 3PQ -

Manuel Göttsching performs ”E2-E4” + The Ash Ra Tempel Experience featuring Ariel Pink, Oren Ambarchi & Shags Chamberlain

- Barbican, EC2Y 8DS -

Daniel Lanois (solo instrumental set) + Nosaj Thing + Tyondai Braxton + Dawn of Midi

- Koko, NW1 7JE

Radiophonic Workshop + Andrew Weatherall + White Noise + Orka + DJ Ben Osborne

- Jazz Café, NW1 7PG

GIOVEDI 23 MARZO

Shobaleader One + Flamingods + Kode9

- Village Underground, EC2A 3PQ -

47SOUL + Cairo Liberation Front

- Scala, N1 9NL -

VENERDI 24 MARZO

Actress (live) + Randomer + Mica Levi DJ + special guests Raime

- Village Underground, EC2A 3PQ -

SABATO 25 MARZO

Jacques Greene Curates… Convergence Closing Party: Jacques Greene + Lone ft. Konx-om-Pax + Pional

- Electric Brixton, SW2 1RJ -