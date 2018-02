Le cose in seno alla band dream pop texana, ultimamente, stanno girando nel verso giusto. Specie dopo la pubblicazione dell’omonimo album di debutto, avvenuta lo scorso anno.

Tanto è vero che i Cigarettes After Sex stanno continuando la tournèe mondiale di supporto al disco e non hanno intenzione di fermarsi. Importanti rassegne internazionali come il Primavera Sound e lo Zsiget Festival già li hanno inseriti nelle line-up delle loro nuove edizioni.

Chi volesse non allontanarsi dai confini nostrani, li potrà vedere in azione anche nello stivale, dove si esibiranno in estate, il 7 Luglio a Gardone Riviera (Bs) presso Tener-A-Mente, Anfiteatro del Vittoriale, il 9 Luglio al Ferrara Sotto le Stelle/Cortile Interno del Castello di Ferrara ed il 10 Luglio Rock in Roma/Teatro Romano di Ostia Antica (RM).

Nel frattempo eccovi un particolare concerto in versione duo del gruppo, avvenuto di recente in Messico per i tipi di Revista Marvin. Buona visione.

http://cigarettesaftersex.com/

https://www.facebook.com/CigarettesAfterSex