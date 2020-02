I Gang of Four hanno annunciato un nuovo EP contenente materiale registrato durante le ultime fasi di vita del chitarrista Andy Gill, scomparso lo scorso 1° febbraio all’età di sessantaquattro anni.

La release in via di pubblicazione infatti contiene cinque tracce totali, con tre rifacimenti di brani del loro repertorio quali ‘Natural’s Not in It’, dall’album “Entertainment” (1979), ‘The Dying Rays’, in origine con la featuring del cantante, showman e fondatore della Groenland Records Herbert Grönemeyer e tratto dall’album del 2015 “What Happens Next” e infine ‘Toreador’ dal recente “Happy Now” del 2019.

L’EP è intitolato “This Heaven Gives Me Migraines“, proprio come i versi finali di ‘Natural’s Not in It’ e sarà completato da due brevi interventi vocali a inizio e fine tracklist dello stesso Gill che ha continuato a occuparsi di questo lavoro e a dare indicazioni sul mix finanche dall’ospedale, ma che purtroppo non ha potuto vedere compiuta la sua opera.

La data di rilascio è stata fissata per il prossimo 26 febbraio.

www.gangoffour.uk

Autore: Luigi Ferrara

Gang of Four “This Heaven Gives Me Migraines” – Tracklist:

01 Anthrax (Andy speaks)

02 The Dying Rays (2020)

03 Natural’s Not in It

04 Toreador

05 Purple in Nature (Andy speaks)