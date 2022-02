Moderat: Apparat e Modeselektor pubblicano il quarto album a maggio.

Il trio tedesco Moderat dopo sei anni di silenzio discografico annuncia l’album More D4ta. La band formata da Sascha Ring, meglio conosciuto come Apparat, Gernot Bronsert e Sebastian Szary conosciuti come Modeselektor pubblicherà il 13 maggio via Monkeytown Records il quarto album composto da una tracklist di dieci tracce.

